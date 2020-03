Šta podrazumijeva on line nastava za školarce u TK?

S obzirom da je nastava u školama na području Tuzlanskog kantona prema naredbi kantonalnog Kriznog štaba obustavljena na 15 dana, Ministarstvo obrazovanja i nauke TK izradilo je smjernice koje su već upućene svim osnovnim i srednjim školama na području kantona, a koje su dužne provesti sve škole. Osim dezinfekcije školskih prostorija, svim prosvjetnim radnicima preporučeno je da u periodu od 12. do 25.marta 2020. godine ne napuštaju područje Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine. Da otkažu sve planirane vannastavne aktivnosti uključujući takmičenja učenika, izlete, ekskurzije ili eventualne planirane posjete školama u i izvan BiH. No, ono što je najvažnije kako za učenike tako i roditelje, jeste uspostava on line nastave koja bi trebala zvanično početi od ponedjeljka. Kako će ona funkcionirati pojasnili su nam u resornom ministarstvu.

“Dakle, radi se o on line radu kako bismo pokušali da učenici bolje utvrde pređeno gradivo da se kvalitetnije pripreme za nadolazeća takmičenja, za učenike koji su izborili plasma na općinskim, gradskim I kantonalnim takmičenjima, da pročitaju određene lektirne naslove, a sve u cilju kako bi nadolazeći period intenzivne nastave bili bolje pripremljeni. Dakle ne radi se o novom gradivu obzirom da svi učenici nemaju tehničke mogućnosti u svojim domovima, a I nastavnici nisu spremni za takv oblik. Sugerišemo roditeljima i učenicima apelujemo ukoliko nastavnici iz pojedinih nastavnih predmeta nemaju mogućnost za ovakav on line način rada pročitaju knjige, prevježbaju zatake koje su do sada radili, kako barem ne bi došlo do zasićenja za period koji nam slijedi”, pojasio je Elmir Tukić, šef Odsjeka za obrazovanje i nauku.

Važno je da djeca učestvuju u on line nastavi, jer period koji će započeti nakon ponovnog uspostavljanja nastave u školama, biće izrazito naporan, s obzirom da intenzivna nastava podrazumijeva prelazak nastavnog gradiva ubrzanim tempom. Period obustave nastave je prilika da učenici završnih razreda uvježbavaju zadatke iz kataloga za eksternu mature, poručuju iz ministarstva obrazovanja i nauke TK.