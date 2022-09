Šta se dešava u Solani? Krše li se radnička prava?

U periodu od 2006. godine do 2017. godine, kako tvrde iz Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u FBiH u firmi Solana d.d. Tuzla vladalo je Zlatno doba, međutim, krajem 2017. većinski dio u Solani d.d. preuzima AS Holding. Tada, kako ističu, kreću problemi. Prvi problemi sa kojim su se susreli uposlenici Solane jeste smanjenje plate, ukidanje položajnih dodataka, smanjenje plata visokoj stručnoj spremi, a onda i ostalima. Ukinula se i radnička menza, ali problemima nije bio kraj.

„Smanjili su broj dana godišnjeg odmora, broj radnika koji su zatekli do danas je smanjen za oko 100 i vi znate da broj radnika utiče na dobit, a smanjenjem broja radnika povećava se dobit , međutim, smanjenjem broja radnika se povećao obim posla za one radnike koji su ostali, posao se mora odraditi norme su takve kakve jesu i veće i povećava se prozvodnja a radnika je sve manje.“, kazala je Ilvana Smajlović, predsjednica Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u FBiH.



Naime, u otvorenom pismu kojeg je Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u FBiH uputio na našu adresu, Solana od svog osnivanja 1885. godine nije imala lošiji odnos poslodavaca prema uposlenicima. Pored gore navedenih problema, radnici su kao tvrde izloženi psihičkom pritisku.

„Rečeno nam je svi ćete raditi sve i radnik koji je radio na jednoj mašini sad treba raditi na tri mašine, po potrebi i radnik ujutro dođe na posao i ne zna na kojoj će mašini raditi , a da ne kažemo da on ne može biti stručan na svakoj mašini osim na onoj na kojoj radi, ili će možda raditi fizički i slagati vreće na paleti. Pošto nema ljudi, proces rada ne može stati, , povlače se ljudi sa godišnjeg odmora i znalo se desiti da se ljudi u večernjima satima da dođu u noćnu smjenu. Ljudi znaju raditi poi 12 dana i više dana bez odmora“, navodi Smajlović.



Sindikalna organizacija i Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u FBiH je u julu održala sastanak sa Upravom Solane, na kojem nisu mogli doći do roka do kada bi moglo doći do pronalaska rješenja.

“Mi smo pokušali zahtjeve iznijeti i pokušali smo doći do razumnog roka do kada se može dobiti informacija, jer je direktor rekao da su svi na godišnjim odmorima i da ne može doći ni do koga. Mi smo rekli da je situacija ozbiljna da ne može godišnji biti bitniji od ovog. On je spomenuo četvri kvartal i institirali smo na rokovima, i nismo na rokovima nismo dobili niakakv rok od kojeg bismo se mogli sastati., Tako da je taj sastanak završen možda sa direktorovom izjavom da će on prvo tražiti sebi povećenje plate i mislim da je to neozbiljno i bahat i ponižavajuće za nas koji smo sjedili na tom sastanku”, ističe Ilvana.



Zbog relevantnosti priče, uputili smo usmeni zahtjev Upravi Solane d.d. sa ciljem da imamo i drugu stranu priče. Svoj odgovor su poslali u pisanoj formi kojeg prenosimo u cjelosti:

„U vezi vaših usmenih upita, a povodom otvorenog pisma upućenog od strane Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala F BiH, obavještavamo vas da kompanija Solana u posljednjih pet godina bilježi i nastavlja trend pozitivnog poslovanja, kao i svih dosadašnjih godina. Uprkos situaciji sa pandemijom Covid 19 i ratnim dešavanjima u Ukrajini, Solana je uspješno savladala sve izazove i kontinuirano nastavlja sa dobrim rezultatima kako na domaćem, tako i na izvoznim tržištima. Kao i prethodnih godina, sukladno svojim poslovnim rezultatima, nastavlja sa ispunjavanjem svih svojih obaveza prema radnicima, prateći sve usvojene propise. Pored toga nastavljena je i tradicija brige kako o porodicama poginulih radnika, tako i djeci radnika školskog uzrasta.

Nedavne informacije koje su Solanu stavile u negativan kontekst su potpuno neosnovane i neistinite.“

-Solana d.d. Tuzla

Preuzimanjem većinskog vlasništva AS Holding, radnici su bili uvjereni kako će se naastaviti uzlazna putanja poslovanja, što je u suštini se desilo i to ne spore, ali na kako ističu na štetu radnika.

“Nedostatak ljudstva, hronični nedostatak ljudstva, i povećanje plata i poboljšanje materijalnog statusa radnika. Znajući za ove probelem otkako je krenuo nesretni rat u ukrajini troškovi života su porasli i mi smo tražili da nam se izađe u susret na neki način.“, rekao je Nermin Zukić, predsjednik Sindikalne organizacije Solana d.d. Tuzla.



Kako bi se situacija u Solani d.d. Tuzla poboljšala naročito kada je riječ o uslovima koji rade, Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u FBiH i glavne zahtjeve.

“Osnovni zahtjevi su povećanje satnice, odnosno povećanje plate, organizacija koja zadovoljava osnove norme. Nemoguće je više raditi, ni psihički ni fizički izdržati radnici . Oni razmišljaju o kolektivnom otkazu, a mašine i objekti i računari ne čine firmu, firmu čine ljudi i oni stvaraju dobit”, govori Ilvana Smajlović, predsjednica Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u FBiH.

Devetog avgusta ispred Sindikalne organizacije Solana d.d. Tuzla i Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u FBiH, uputili su pismo predstavnicima grupacije AS Holding, gdje su tražili da se organizuje zajednički sastanak predstavnika vlasnika i predstavnika sindikata. Cilj sastanka je bio dogovor o poboljšanju uslova radnika. Do 26. augusta, odgovora iz grupacije AS Holding nije bilo i do sastanka nije ni došlo.

„Mi kao sindikat nikada ih vidjeli nismo, niti su ih radnici vidjeli ali službeno nismo sjeli niti su nam se ikad obratili. Sve informacije koje su izlazile u medije koje su izlazile o AS holdingu kao lideru, kao grupaciji koja u svom sastavu ima 17 kompanija, kao poželjnom poslodavcu ja odgovorno trvdim što se tiče Solane, AS Holding je nepoželjan poslodavac“, ističe Smajlović.



Ono što je posebno alarmantno, slična situacija bi kako ističu iz Sindikata radnika hemije i nemetala, postoji još jedna kompanija koja bi mogla imati sličnu sudinu kao Solana. Riječ je o kompaniji Bosnalijek koje je regionalni lider u farmaceustkoj kompaniji. Kako ističu AS Holding nastoji na sve načine preuzeti upravljačka prava nad ovom kompanijom , a iz Sindikata pozivaju nadležne institucije da rade svoj posao i da nadziru primjernu Zakona o preuzimanju dioničkih društava i uopšte zakonitosti svih postupanja. Kako bismo dobili relevantne informacije u vezi i sa Solanom i Bosnalijekom, uputili smo i upit Upravi AS Holdinga, međutim, do zaključenja priloga odgovor nismo dobili. A iz Sindikata poručuju da će na svaki način očuvanje radničkih prava.

„Radnici, članovi Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala pozivaju, kako nadležne institucije, tako i grupaciju AS Holding, da ozbiljno shvate situaciju kako u Solani, tako i u Bosnalijeku, da poslušaju riječ radnika i prestanu sa ugrožavanjem njihovih prava. Preduzeća ne čine ni mašine, ni računari, ni objekti, već njihovi radnici. Ukoliko se oglušite na naše obraćanje, naš je posao da te ljude, koji časno i pošteno zarađuju svoj, ali i Vaš hljeb, i pune budžetsku kasu, zaštitimo. To ćemo i učiniti u zakonskim okvirima najbolje što znamo. Obećavamo Vam!“

-Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u FBiH