Šta znači neusvajanje Budžeta FBiH: Novi protesti i blokade?

Protesti na saobraćajnicama ili pred institucijama dočekat će nas u narednim danima ukoliko Federacija Bosne i Hercegovine ne dobije Budžet za ovu godinu. Najavljuju to predstavnici državnih službenika i namještenika, boračkih organizacija i poljoprivrednika. Za trenutnu situaciju krive članove federalnog Parlamenta, one na kojima je zapravo ova odluka. Podsjetit ćemo da je Budžet dobio podršku Predstavničkog doma, ali ga nije potvrdio Dom naroda, koji u novom sazivu još uvijek nije formiran, zbog čega se Federacija nalazi u finansijskoj blokadi. To znači da nisu moguće isplate plata budžetskim korisnicima, kao i ostalih naknada iz socijalnih davanja, boračkoj populaciji i poljoprivrednicima.

”Jedan od zaključaka sjednice UO Samostalnog sindikata bit će pokretanje štrajka ili protesta, da li pred Parlamentom ili strankama koje nisu podržale ovaj Budžet”, kaže Samir Kurtović predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika FBiH.

U Federaciji je trenutno sedam hiljada državnih službenika i namještenika, a zaposleni su u Sudskoj policiji, MUP-u, Poreznoj upravi, Kazeno-popravnim zavodima, federalnim ministarstvima, ustanovama i zavodima. Očekuju da se ova problematika riješi do 8. februara. Svoje nezadovoljstvo neusvajanjem Budžeta iskazuje i boračka populacija, koja očekuje da Budžet bude usvojen do petog, kako bi isplata invalidnina mogla početi 10. februara. Njih je 90 hiljada, a ukoliko ne bude isplate, spremni su izaći na ulice. Unija udruženja civilnih žrtava rata Federacije BiH danas je, uime 9.700 civilnih žrtava rata, korisnika lične i porodične invalidnine, izrazila nezadovoljstvo zbog neusvajanja budžeta Federacije BiH. Navode da će se, ukoliko Budžet ne bude usvojen do 5. februara, pridružiti stavovima boračke populacije. Izlazak na ulicu najavljuju i poljoprivrednici, jer je upitna isplata poticaja, ako nema Budžeta. Kažu, blokirat će sjedišta stranaka i zgradu OHR-a.

”S tim da nećemo blokirati saobraćajnice ni granične prelaze, jer nama nije kriv ni jedan građanin, osim političara, oni su izazvali ovo, znači blokirat ćemo njihove stranke i ulicu ispred OHR-a”, ističe Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH.

Treba reći, da uprkos neusvojanju Budžeta, za sada nije upitna isplata penzija za penzionere u Federaciji BiH jer je direktor Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje potpisao naloge za isplatu januarskih penzija. Potvrđeno je to i danas za RTV Slon iz ovog Zavoda, gdje navode da uskoro očekuju usvajanje Budžeta kako ne bi bilo problema za naredne mjesece. Podsjećaju da isplata penzija za januar počinje 5. februara.

Kada su u pitanju socijalna davanja u Tuzlanskom kantonu, ona nisu upitna, jer centrima za socijalni rad ne doznačavaju se sredstva iz Budžeta Federacije BiH, već iz Kantonalnog Budžeta.