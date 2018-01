Stabilne vremenske prilike očekuju se do kraja janura

Umjereno oblačno i djelimično sunčano vrijeme preovladavat će do kraja radne sedmice u Bosni i Hercegovini. Prije podne u kotlinama i duž riječnih tokova u Bosni je moguća magla ili niska oblačnost. U centralnim i sjevernim područjima Bosne u jutarnjim satima očekuje se mraz, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

„Jutarnje temperature zraka kretat će se između -5 °C i 1 °C u Bosni, a u Hercegovini do 7 °C.

Maksimalne dnevne temperature zraka u Bosni imat će vrijednosti od 2 °C do 8 °C, a u Hercegovini do 12 °C.“ kazao je Dženan Zulum, savjetnik u Sektoru primjenjene meteorologije FHMZ.

Suho i stabilno vrijeme zadržat će se i 29. i 30. janura. A od srijede 31. januara pa do petog februara prema sinoptičkim kartama očekuje se nestabilno vrijeme sa snijegom i susnježicom u Bosni i kišom u Hecegovini.

„Temperature zraka bit će niže u odnosu na posljednju sedmicu januara. Maksimalne temperature zraka kretat će se između -2°C i 3 °C u Bosni, a u Hercegovini do 5°C.“ navodi Zulum.

Biometeorološka prognoza povoljnija je u odnosu na period iza nas, najviše pažnje trebalo bi posvetiti adekvatnom odijevanju i zaštiti od hladnoće. Tegobe kod osjetljivih osoba će se umanjiti, ali ipak ne trebaju pretjerivati sa aktivnostima.