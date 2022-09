Stanje na cestama – Kolovoz mokar, učestali su i sitniji odroni

Kolovoz je ovoga jutra pretežno mokar ili vlažan, a pažnju skrećemo i na učestale sitnije odrone zemlje ili kamenja.

Na svim dionicama savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu.

Zbog izvođenja radova na izgradnji obilaznice Donji Vakuf, saobraćaj je obustavljen na raskrsnici magistralnih puteva (M-5 i M-16) u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom. U noćnim satima (22-06 sati) saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije, zbog radova, saobraća se na dionici autoputa A-1 Zenica jug-Zenica sjever, kao i na magistralnim putevima: Bihać-Bosanski Petrovac (dionici Ripač-Dubovsko), Tuzla-Lukavac, Žitomislići-Počitelj (Ševaš Njive) i Donji Vakuf-Travnik (Komar).

Zbog sanacionih radova, na putevima Priboj – Teoičak, Kalesija – Sapna i Gradačac – Gračanica saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Povodom održavanja penjačkog festivala, “Drill and Chill Festival”, u kanjonu “Tijesno”, još danas (17.09.) od 11 do 11:45 sati doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu Banja Luka-Jajce, dionici Karanovac-Crna Rijeka. Za vrijeme obustave, vozila mogu saobraćati alternativnim pravcem preko Čađavice.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.