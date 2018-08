Stanje na putevima: Usporen saobraćaj u tuzlanskom naselju Husino zbog izvođenja radova

Do 19 sati izvode se sanacioni radovi u mjestu Husino (M-18 Šićki Brod-Živinice), zbog čega se saobraća usporeno, jednom trakom, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Sutra (29.08.) počinju radovi na rekonstrukciji mosta preko rijeke Vrbas, na magistralnom putu M-16.4 Novi Travnik-Bugojno (na ulazu u Bugojno). Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj teretnih vozila preusmjerit će se na pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik, dok će putnička vozila saobraćati obilaznicom u neposrednoj blizini.

Deminiranje terena i povremene polusatne obustave saobraćaja tokom dana aktuelne su na dionicama magistralnih puteva:

– Bosanski Petrovac-Drvar (na planinskom prevoju Oštrelj, od 08 do 16h),

– Bosanski Šamac-Odžak (u mjestu Prud od 08 do 16 sati) i

– Brčko-Bijeljina (u mjestu Gredice od 07 do 14:30 sati).

Sanacioni radovi u toku su na dionicama autoputa A-1 Sarajevo zapad-Lepenica i Kakanj-Visoko, kao i na magistralnom putu M-18 Semizovac- Olovo-Kladanj (most preko rijeke Ljubine kod Srednjeg i Karaula). Na ovim dionicama postavljena je saobraćajna signalizacija čije poštivanje je obavezno.

Pojačana je frekvencija vozila u oba smjera na graničnom prelazu Ivanica, dok su na ostalim graničnim prelazima zadržavanja do 30 minuta. Zbog radova u Hrvatskoj, obustavljen je saobraćaj na GP Bosanski Novi-Dvor.