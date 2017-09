Stanje na putevima: Još uvijek vlažan kolovoz

Na putevima u BiH ovoga jutra saobraća se po pretežno vlažnom kolovozu, uz slab do umjeren promet vozila. Na brojnim dionicama učestali su sitniji odroni, pa se vozačima savjetuje da voze opreznije i da izbjegavaju rizična preticanja.

Zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj u tunelu Kalovita Brda, na dionici magistralnog puta M-5 Sarajevo-Pale. Vozila su preusmjerena na obilaznicu u neposrednoj blizini.

Do 17. septembra 2017. godine u vremenu od 11.00 do 11.45 sati radi održavanja penjačkog festivala „Drill and Chill Festival“ dolazit će do obustave saobraćaja na magistralnom putu M-16 Karanovac-Crna Rijeka u kanjonu Tijesno (u blizini rafting slalom staze). U vrijeme obustave saobraćaj će se preusmjeravati na putni pravac Banja Luka – Čađavica – Mrkonjić-Grad.

Od ostalih puteva s aktuelnim radovima izdvajamo magistralne puteve: M-14.1 Odžak-Donji Svilaj, M-18 Stupari–Kladanj i M-4 Simin Han-Kalesija, kao i regionalne puteve: R-469 Živinice-Međaš, R-461 Srebrenik-Donja Orahovica i R-414 Banja Luka-Turbe.

Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopćeno je iz BIHAMK-a.