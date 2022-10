Stanje na putevima: Kolovozi jutros pretežno mokri, mogući sitniji odroni

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po pretežno mokrom ili vlažnom kolovozu, a vozači se upozoravaju na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja.

Na svim dionicama savjetuje se oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu.

Zbog izvođenja radova od danas (03.10.) do 03.12. na magistralnom putu Žitomislići-Počitelj (Ševaš Njive) dolazit će do obustava saobraćaja svakim danom izuzev nedjelje i praznika u terminima od 09 do 12:15 sati i od 13:15 do 15 sati. Za vrijeme obustava moguće je saobraćati alternativnim pravcima.

Na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac (dionici Ripač-Dubovsko), zbog izvođenja neophodnih radova danas se obustavlja saobraćaj u terminu od 13 do 14 sati. Za vrijeme obustava alternativni pravac je Bihać-Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac. U ostalom periodu saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na magistralnom putu Tarčin-Bradina zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na vozne trake novoizgrađene poddionice autoputa Tarčin-Ivan u oba smjera, bez naplate cestarine od Vlakova do Bradine. Molimo vozače da budu oprezni, posebno prilikom prolaska kroz naplatne kućice.

Zbog sanacije magistralnog puta Nevesinje-Mostar, svakog dana (osim nedelje) od 08 do 17 sati obustavlja se saobraćaj na dijelu od Nevesinja do mjesta Velagić. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava alternativnim pravcima Nevesinje-Zijemlje-Ruišta-Mostar ili Nevesinje-Berkovići-Stolac-Mostar.

Zbog izvođenja radova na izgradnji obilaznice Donji Vakuf, saobraćaj je obustavljen na raskrsnici magistralnih puteva (M-5 i M-16) u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.

U toku su deminerski radovi na magistralnom putu Cerik-Lončari (na dionici Cerik-pijaca „Arizona“). Radnim danima u vremenu od 08:30 do 16 sati na snazi su polusatne obustave saobraćaja, uz 15-minutna propuštanja vozila. Za vrijeme obustave u funkciji je i alternativni pravac Cerik-Brčko-Orašje.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom. U noćnim satima (22-06 sati) saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije, zbog radova, saobraća se na dionici autoputa A-1 Zenica sjever-Zenica jug, kao i na magistralnim putevima: Bihać-Bosanski Petrovac (Ripač-Dubovsko) i Donji Vakuf-Travnik (Komar).

Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopćeno je iz BIHAMK-a.