Stanje na putevima: Magla smanjuje vidljivost uz riječne tokove

Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predjelima. Izdvajamo puteve u dolinama rijeka: Drine, Save i Spreče, kao i puteve na području: Tuzle, Bihaća, Kupresa i Prozora. Vozače na svim dionicama pozivamo na opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu. Pojačan promet vozila tokom dana očekuje se na lokalnim izletištima, kao i na graničnim prelazima.

Saobraćaj teretnih vozila obustavljen je zbog rekonstrukcije mosta na magistralnom putu M-16.4 Novi Travnik-Bugojno (na ulazu u Bugojno). Za vrijeme ovih radova teretna vozila preusmjeravaju se na alternativni pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik-Nević Polje, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

Sanacioni radovi izvode se na autoputu A-1 dionice Sarajevo zapad-Lepenica i Podlugovi-Visoko, kao i na magistralnim putevima: M-5 Blažuj-Gromiljak, M-5 Mrkonjić Grad-Ključ, M-4 Teslić-Karuše, M-5 Donji Vakuf-Travnik, M-16 Banja Luka-Jajce i M-18 Semizovac-Olovo-Kladanj. Na ovim dionicama saobraća se sporije, uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.

Zbog održavanja automobilističkog takmičenja Rally “Jahorina 2018”, danas (13.10.) u vremenu od 17 do 21 sati, kao i sutra (14.10.) od 08 do 12 sati, dolazit će do obustave saobraćaja na dionici regionalnog puta R-446 Sarajevo-Trebević. Sutra (14.10.) u vremenu od 12:30 do 16:30 sati, dolazit će i do obustave saobraćaja na dionici regionalnog puta R-447 Gazin Han-Hreša.

Na graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta. Zbog radova u Crnoj Gori od 09 do 13 i od 15 do 18 sati ne preporučuje se korištenje GP Deleuša. Zbog radova u Hrvatskoj i dalje je obustavljen saobraćaj na GP Bosanski Novi-Dvor.