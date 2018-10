Stanje na putevima: Na dionici puta Lopare – Čelić saobraćaj se odvija jednom trakom

Magla u jutarnjim satima smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove. Posebno izdvajamo puteve u dolinama rijeka: Neretve, Save, Drine, Bosne i Lašve. Na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja upozoravamo na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i na planinskim prevojima. Pojačana frekvencija vozila bilježi se u gradskim centrima. Sve učesnike u saobraćaju pozivamo na oprez i poštivanje saobraćajnih propisa.

Sanacioni radovi izvode se i na autoputu A-1 dionice Sarajevo zapad-Lepenica i Podlugovi-Visoko, kao i na magistralnim putevima: M-6 Domanovići-Stolac, M-5 Mrkonjić Grad-Ključ, M-4 Teslić-Karuše, M-5 Donji Vakuf-Travnik, M-16 Banja Luka-Jajce i M-18 Semizovac-Olovo-Kladanj.Na ovim dionicama saobraća se sporije uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.

Sarajevo zapad-Lepenica, zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Podlugovi-Visoko, vozila saobraćaju dvosmjerno, jednom saobraćajnom trakom (smjer Zenica-Sarajevo).

Semizovac-Olovo, zbog radova na mostu preko rijeke Ljubine kod Srednjeg vozila saobraćaju novoizgrađenom obilaznicom u blizini.

Olovo-Kladanj (Karaula), zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se novoizgrađenom obilaznicom u neposrednoj blizini.

Sarajevo–Foča, zbog većeg odrona na lokalitetu Sijeračke Stijene saobraća se usporeno, po privremeno urađenom proširenju.

Bratunac-Drinjača, zbog radova na sanaciji klizišta od 07 do 16 sati obustavljen je saobraćaj, dok u vremenu od 16 do 07 sati na snazi ostaje zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

Lopare -Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

Šibošnica-Čelić (dionica Lukavica-Piperi), zbog izvođenja deminerskih radova u vremenu od 08 do 16 sati dolazit će do polusatnih obustava saobraćaja uz 10 minutno propuštanje vozila.

Banovići-Živinice (dionica Oskova-Živinice), zbog sanacionih radova, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Nemila-Bistričak, zbog izvođenja sanacionih radova, u vremenu od 07 do 17 sati dolazit će do povremenih obustava saobraćaja.

Jelah-Piljužići, zbog radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Usore, na regionalnom putu R-474 Jelah-Piljužići, na snazi je obustava saobraćaja. Alternativni pravac je Jelah Polje-Sivša-Tešanjka-Jelah, dok vozila do 7,5 t. mogu koristiti i pravac Jelah Polje-Kalošević-Jelah.

R-475a Karan-Bosanski Novi, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj je obustavljen.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.