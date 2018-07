Stanje na putevima: Na nekoliko dionica izvode se sanacioni radovi

Nakon uklanjanja odrona normalizovan je saobraćaj na dionici autoputa A-1 Kakanj-Zenica.

Obustava saobraćaja trenutno je na snazi na uključenju na autoput A-1 na naplatnom mjestu Lašva, prema Kaknju.

Pojačana frekvencija vozila bilježi se na izlazu iz BiH na graničnim prelazima: Izačić, Ivanica, Prisika i Doljani, kao i na ulazu u BiH na GP Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačan intenzitet saobraćaja, ali zadržavanja trenutno nisu duža 30 minuta.

Zbog održavanja 46.Internacionalne turističke Una regate, u vremenu od 17 do 24 sata, obustavlja se saobraćaj na dionici M-5 prolaz kroz centar Bihaća. U navedenom terminu saobraćaj se preusmjerava na alternativne pravce.

Zbog izvođenja minerskih radova, danas u vremenu od 12 do 17 sati, dolazit će do privremene obustave saobraćaja do 30 minuta na magistralnom putu M-4 Doboj-Tuzla, na lokalitetu “Kamenolom Karabegovac”.

Zbog izvođenja neophodnih radova na vijaduktu Bojnik, na dionici autoputa A-1 Sarajevo sjever-Lepenica, vozila saobraćaju jednom trakom. Na istoj dionici A-1, zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman kao i na mjestu radova (Ban Brdo), preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje. Na dionici A-1 Lepenica-Tarčin, zbog radova na potpornom zidu saobraća se preticajnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h.

U toku je redovno održavanje dionice magistralnog puta M-18 Semizovac-Srednje. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, jednom trakom.

Radovi se izvode i na dionici M-18 Olovo-Kladanj (Karaula), zbog čega se saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

I na ostalim dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi, saobraća se sporije uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.

Izvor: RTV Slon/Bihamk