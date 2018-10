Stanje na putevima: Obustava saobraćaja na nekoliko dionica

Jutarnja magla smanjuje vidljivost, u kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predjelima. Izdvajamo puteve u dolinama rijeka: Drine, Save i Spreče, kao i puteve na području: Tuzle, Bihaća, Zenice i Prozora. Vozače na svim dionicama pozivamo na opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu.

Saobraćaj teretnih vozila obustavljen je zbog rekonstrukcije mosta na magistralnom putu M-16.4 Novi Travnik-Bugojno (na ulazu u Bugojno). Za vrijeme ovih radova teretna vozila preusmjeravaju se na alternativni pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik-Nević Polje, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

Zbog sanacije kolovoza danas od 08 sati do 12 sati 21.10., doći će do obustave saobraćaja na izlaznoj traci autoputa A-1 Kakanj-Visoko za naplatno mjesto Kakanj I (Papratnica). Mole se korisnici ovog izlaza sa autoputa da koriste alternativne izlaze na naplatnim mjestima Kakanj ili Visoko.

Na ovim dionicama saobraća se sporije, uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.

Kakanj-Visoko Zbog sanacije kolovoza na izlaznoj traci naplatnog mjesta Kakanj I (Papratnica) u periodu od 19.10.2018 od 8 sati, do 21.10.2018. do 12 sati, doći će do obustave saobraćaja na ovom naplatnom mjestu.

Podlugovi-Visoko, vozila saobraćaju dvosmjerno, jednom saobraćajnom trakom (smjer Zenica-Sarajevo).

Teslić-Karuše, zbog radova na izgradnji kolektora, od 07 do 17 sati na mjestu izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Donji Vakuf-Travnik (Komar), zbog radova na sanaciji mosta, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Šibošnica-Čelić (dionica Lukavica-Piperi), zbog izvođenja deminerskih radova u vremenu od 08 do 16 sati dolazit će do polusatnih obustava saobraćaja uz 10 minutno propuštanje vozila.

Banovići-Živinice (dionica Oskova-Živinice), zbog sanacionih radova, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.