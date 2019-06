Stanje na putevima: Pojačan promet vozila na izlazu iz BiH

Kolovoz je ovoga jutra zbog kiše mokar na dionicama u sjevernim i sjeverozapadnim krajevima, dok se u ostatku zemlje vozi po pretežno suhom kolovozu. U jutarnjim satima na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost, zbog magle. Skrećemo pažnju i na učestale odrone kamenja na kolovoz. Pojačan promet vozila tokom dana očekuje se na aktuelnim izletištima, kao i na graničnim prelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila.

Zbog vjerske manifestacije „Sv.Ivo“ Podmilačje danas i sutra (23. i 24.06.) neće biti obustavljen saobraćaj na magistralnom putu M-5 u Jajcu, na mostu preko rijeke Plive.

Zbog održavanja vjerske manifestacije „Sv.Ivo“ Podmilačje, danas (23.06.) od 10 do 12 sati i sutra (24.06.) od 06 do 16 sati na magistralnom putu M-16 Jajce-Podmilačje-Banja Luka zabranjuje se saobraćaj teretnim vozilima. Saobraćaj teretnih vozila će se preusmjeriti putnim pravcima: Jajce-Mrkonjić Grad-Banja Luka, Jajce-Šipovo-Kupres i Travnik-Skender Vakuf-Banja Luka. Također, do sutra (24.06.) do ponoći na području Srednjobosanskog kantona zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta.

Na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk II saobraća se naizmjenično, jednom trakom. Tokom dana, zbog pojačanog prometa vozila na ovoj dionici, formiraju se duge kolone u oba smjera. Putnička vozila mogu koristiti alternativni pravac R-445 Zenica-Tetovo-Nemila. Napominjemo da su i na ovom pravcu u toku radovi na asfaltiranju, tako da se na mjestima radova saobraća jednom trakom, uz povremene kraće obustave.

Sporije se saobraća i na ostalim dionicama sa aktuelnim sanacionim radovima. Izdvajamo magistralne puteve: Jošanica-Stup, Srebrenik-Orašje, Olovo-Kladanj-Vlasenica, Semizovac-Vogošća, Stolac-Neum, Bradina-Podorašac, Cazin-Srbljani, Ustiprača-Goražde-Ustikolina, kao i magistralni put M-5 u Ključu i M-17 u Mostaru.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila i autobuse prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.