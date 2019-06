Stanje na putevima: Povoljni uslovi za vožnju, tokom dana pojačana frekvencija vozila

Uslovi za vožnju su povoljni, a frekvencija vozila je umjerenog inteziteta. Tokom dana, a posebno u poslijepodnevnim satima, očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja.

Zbog radova u tunelu Vranduk II, na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila saobraća se jednom trakom-naizmjenično. Tokom dana na ovom lokalitetu dolazi do formiranja dugih kolona vozila u oba smjera.

Na graničnim prelazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo putovanje u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima.

IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

A-1

Sarajevo zapad-Lepenica, zbog sanacije klizišta na lokalitetu Ban Brdo, saobraćaj je u tunelu Igman i na mjestu radova preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Bosanska Gradiška-Banja Luka, zbog izgradnje naplatne stanice “Čatrnja” dolazit će do izmjena u saobraćanju.

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-1.8

Srebrenik-Orašje, zbog sanacije tunela Ormanica vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

M-16

Karanovac-Crna Rijeka, zbog radova na sanaciji klizišta saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-17

Tarčin-Konjic (Bradina-Podorašac), u toku su radovi na redovnom održavanju. Na mjestima izvođenja radova saobraća se sporije, jednom trakom.

Zenica-Nemila, zbog sanacije tunela Vranduk II i dva mosta (Bosna IV i Bosna V) vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

Mostar (od sjevernog ulaska u grad do skretanja za Forticu) zbog radova na izgradnji javne rasvjete saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-17.3

Neum-Stolac (Prapratnica-ulazni portal tunela Žaba), zbog izvođenja radova saobraćaj se preusmjerava na privremenu obilaznicu.

M-18

Jošanica-Stup (Rajlovac) zbog sanacionih radova u vremenu od 7 do 17h, saobraća se naizmjenično, jednom trakom

Kladanj.Podpaklenik, zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Olovo-Semizovac-Koševsko brdo i Stup-Dobrinja, u toku su radovi na redovnom održavanju. Na mjestima izvođenja radova saobraća se sporije, jednom trakom.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Semizovac-Vogošća (ulaz u Vogošću), zbog radova na izgradnji kružnog toka saobraća se sporije uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.

M-19.2

Kladanj-Vlasenica, zbog sanacionih radova, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu saobraćajnu signalizaciju.

REGIONALNI PUTEVI

R-455a Poljice-Živinice, zbog radova na rekonstrukciji kolovoza dolazi do povremenih obustava saobraćaja.

R-458 Lopare -Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Ćelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.