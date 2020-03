Stanje na putevima: Smanjena vidljivost zbog magle, savjetujemo opreznu vožnju

Na smanjenu vidljivost zbog magle upozoravamo vozače na dionici autoputa A-1 Visoko-Zenica.

Jaki udari vjetra učestali su na putevima na području: Livna, Kupresa i Bosanskog Grahova.

Kolovoz je pretežno mokar, a pažnju skrećemo na učestale sitnije odrone zemlje ili kamenja.

Savjetujemo opreznu vožnju i podsjećamo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Sporije zbog radova saobraća se na putnim pravcima: Jablanica-Mostar u mjestu Potoci, Jajce-Crna Rijeka u mjestu Ugarak i Crna Rijeka-Mrkonjić Grad u mjestu Bjelajce.

Na graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta.

Zbog radova na izgradnji novog graničnog prelaza obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Deleuša-Vraćenovići.