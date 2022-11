Stanje na putevima: Upozoravaju se vozači na klizav kolovoz i učestale odrone

Pretežno mokar ili vlažan kolovoz i pojačan promet vozila u blizini većih gradskih centara karakteriše saobraćajnu situaciju u BiH. Slabije magle ima na dionicama uz riječne tokove centralne i u višim predjelima sjeverozapadne Bosne.

Zbog radova na sanaciji kolovoza danas će u vremenu od 11 do 16 sati doći do zatvaranja ulazne trake na odmorište Lepenica na dionici autoputa A-1 Tarčin-Lepenica, zbog čega ulaz na odmorište Lepenica iz ovog smjera biti onemogućen.

Zbog izvođenja radova na dionici magistralnog puta Žitomislići-Počitelj, svaki dan osim nedjelje i praznika dolazi do obustave saobraćaja u terminima od 09 do 12 :15 sati i od 13 :15 do 15 sati.

Povremene polusatne obustave zbog deminiranja terena aktuelne su od 08 do 16 sati na magistralnom putu Srebrenik-Orašje, dionici Cerik-pijaca „Arizona“. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac Cerik-Brčko-Orašje.

U toku su sanacioni radovi na dionici magistralnog puta Sarajevo-Vogošća u ulici Alipašina (od raskrsnice za stadion “Asim Ferhatović Hase” do naselja Šip) zbog čega vozila iz pravca Sarajeva saobraćaju usporeno, jednom trakom, dok se vozila iz pravca Vogošće preusmjeravaju na alternativni pravac (kroz ulicu Jukićeva).

Zbog radova na magistralnom putu Doboj-Maglaj (na dionici Poljice-Maglaj) od 07 do 16 sati, svaki dan, osim nedjelje, saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom. U noćnim satima (22-06 sati) saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije zbog radova saobraća se i na dionici autoputa A-1 Zenica sjever-Zenica jug, kao i na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Napominjemo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno.