Stanje na putevima: Veća frekfentnost vozila u gradskim zonama

Kolovoz je suh, a frekvencija vozila umjerenog intenziteta, izuzev dionica u gradskim centrima gdje je u jutarnjim satima promet vozila pojačan. Vozače upozoravamo na mjestimično jače udare vjetra, kao i na učestale odrone.

Zbog radova na asfaltiranju na regionalnom putu R-445 Ilijaš-Podlugovi, saobraćaj je obustavljen na području Malešića do 07 sati. U funkciji su alternativni pravci. Povremene obustave saobraćaja zbog deminiranja terena, tokom dana, mogu se očekivati na magistralnom putu M-5 Ripač-Vrtoče (Ripač-Dubovsko, 08-16 sati).

Na putevima sa aktuelnim radovima saobraća se sporije, uz obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Izdvajamo autoput A-1 dionice Bojnik-Sarajevo zapad-Lepenica (vijadukt Bojnik i u blizini tunela Igman) i Zenica Jug-Kakanj (u mjestu Donji Tičići). Sanacioni radovi izvode se i na magistralnim putevima: M-17 Žepče-Maglaj, M-18 Simin Han-Priboj i M-17 Jablanica-Mostar.

Na magistralnim putevima radovi se odvijaju na putevima:

M-4

Simin Han-Donje Caparde, zbog radova na izgradnji pješačke staze u mjestu Rainci vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

M-14.1

Brčko – Bijeljina (u rejonu Ljeljenče) u toku su sanacioni radovi, zbog čega se od 07 do 17 sati saobraća naizmjenično, jednom trakom.

M-18

Sarajevo-Semizovac, zbog izvođenja sanacionih radova na području Vogošće, saobraćaj se u vremenu od 08 do 16 sati odvija usporeno, naizmjneičnim propuštanjem vozila.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Priboj-Simin Han, zbog sanacije klizišta saobraća se naizmjenično, jednom trakom uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

M-19.3

Rogatica-Ustiprača (u mjestu Dub) zbog radova na miniranju terena u vremenskom periodu od 09 do 10 sati i od 14 do 17 sati, dolazi do povremene obustave saobraćaja.

Na graničnim prelazima ovoga jutra zadržavanja nisu duža od 20 minuta.

Zbog radova koji još uvijek traju na području Hrvatske, povremeno se na graničnim prelazima Bosanski Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja formiraju duže kolone vozila.

Zbog radova u Crnoj Gori, ne preporučuje se korištenje graničnog prelaza Klobuk (09-11 i 13-15 sati).