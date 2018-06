Stanje na putevima: Vozi se po mokrim cestama

Na većini puteva u BiH jutros se vozi po mokrom kolovozu, pa vozače pozivamo na pojačan oprez.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prevoja, upozoravamo na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja.

Zbog radova na redovnom održavanju tunela 25.Novembar i Grab na autoputu A-1, večeras od 22 sata do sutra do 06 sati, doći će do obustave saobraćaja na dionici A-1 Sarajevo Zapad-Tarčin (u smjeru Sarajevo zapad-Tarčin).

Na dionici A-1 Lepenica-Tarčin, zbog radova na potpornom zidu saobraća se preticajnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h. Zbog sanacije klizišta na dionici A-1 Lepenica-Sarajevo sjever, saobraćaj je kod tunela Igman preusmjeren u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.

Zbog izvođenja neophodnih radova na dionici magistralnog puta M-16.1 Klašnice-Prnjavor (u mjestu Hrvaćani), na ukrštanju magistralnog puta sa autoputem u zoni vijadukta Crkvište, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini.

Radovi na deminiranju terena izvode se na magistralnom putu M-14.1 Bosanski Brod-Bosanski Šamac (u naselju Liješće) zbog čega od 07 do 14:30 sati dolazi do povremenih polusatnih obustava.

Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Izvor: RTV Slon/Bihamk