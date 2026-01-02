Stanovnicima Simin Hana prekipjelo: Izlazimo na ulicu jer nemamo osnovne uslove za život!

Adin Jusufović
SImin Han
Fotografija je generisana pomoću Vještačke inteligencije

Dio građana Tuzle novogodišnju večer dočekalo je u mraku, nakon što je u više gradskih i prigradskih naselja došlo do prekida u isporuci električne energije.

Bez struje su bili mještani naselja Tušanj, Rovine, dio Mandića, Sepetari, dio Slavinovića, , Grabovica, Drežnik, kao i dio naselja Solina, te mještani naselja Simin Han.

Upravo oni, mještani naselja Simin Han, ogorčeni su kako poručuju na Facebooku “desetogodišnjim problemom” koju im pripređuje vlast koja zanemaruje njihov problem.

simin han
Kako bi upozorili na kršenje osnovnih ljudskih prava, stanovnici su najavili okupljanje na semaforima u naselju 5. januara od 12 do 14 sati.

Podsjećamo, ovo je jedna od najprometnijih raskrsnica u Tuzli, te se očekuju velike gužve u ovom periodu.

Aparati nam crkavaju svakodnevno

Ranije se našoj redakciji javio jedan od mještana ovog naselja, koji je sa nama podijelio alarmantne podatke.

“Građani naselja Simin Han već više od deset godina suočavaju se sa problemima u isporuci električne energije. Ne radi se samo o čestim prekidima struje, već i o opasno niskom naponu koji često iznosi oko 160 volti umjesto propisanih 220. Baš zbog tog napona, te stalnog nestanka struje, nama svakodnevno crkavaju bojleri, frižideri, grijalice, veš mašine, televizori itd.”

Građani naselja Simin Han: Aparati nam crkavaju svakodnevno

