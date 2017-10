Stečaj se u nekoliko tuzlanskih privrednih društava pokazao kao nova prilika

Tuzlanski kanton bio je prepoznatljiv po protestima radnika iz različitih firmi, koji su zbog dugogodišnjih problema, obustavljanja proizvodnje, neisplaćenih plata, neuvezanog radnog staža svoja nezadovoljstva iskazivali često i blokadama saobraćajnica, kao i boravkom u šatorskim naseljima. Livnica čelika, Tvornica transportnih uređaja, Fabrika obuće ”Aida” tuzlanske su firme sa većinskim državnim kapitalom u kojima je 2015. godine pokrenut stečajni postupak. Kada je proces pokretanja stečaja najavljen, ta ideja je dočekana s podozrenjem, i također je propraćena protestima.

No, stečaj se u nekim kompanijama čiji su radnici mjesecima bili u neizvijesnosti pokazao kao efikasno rješenje.

„Preuzimanjem mandata zatekli smo radnike iz većinskih državnih kompanija na cesti, koji su dugi niz godina imali probleme. I kada smo došli do egzaktnih podataka, vidjeli smo da su ta privredna društva sdavno trebala biti rješavana kroz zakon o stečaju. Moja teza i činjenica da je to tako trebalo biti jsu višemilionska dugovanja koja su prelazila i po četiri do pet puta vrijednost kapitala kompanije,“izjavio je ministar industrije, energetike i rudarstva TK, Srđan Mićanović

U nekadašnjoj okosnici metalne industrije Tuzlanskog kantona, tuzlanskoj Tvornici transportnih uređaja proizvodnja je obustavljena 2014. godine, a radnici su više od godinu dana svakog ponedjeljka štrajkom zahtijevali materijalno zbrinjavanje. Restruktiurani stečaj ove firme donio je novu firmu TTU Energetik , koja danas radi kao servis Elektroprivrede BiH i Rudnika mrkog uglja Banovići.

„Mi smo sa Federalnom vladom uspjeli da pronađemo modalitet rješavanja problema. Danas možemo s ponosom reći, da na istom mjestu gdje je TTU funkcionisao, funkcioniše firma koja se bavi istom djelatnošću“, kaže Mićanović, napominjući da je programom planirano 75 uposlenika u TTU Energetik, a u njoj trenutno radi preko 100 radnika.

Dodao je da se do nove godine očekuje prilika za još 20 novih radnih mjesta.

Stečaj je okončan i u Fabrici obuće ”Aida”. Kantonalna vlada je izdvojila preko 5 miliona KM za uvezivanje 18 godina radnog staža za svih 316 radnika,a nova firma BH Intral radi pod zakupom u halama ovog nekadašnjeg tuzlanskog giganta.

„Aida“ je prije stečaja imala 316 radnika, sada je u krugu Intrala zaposleno 340 radnika, navodi Mićanović.

U tri kalendarske godine uspjeli smo uvezati ukupan radni staž radnicima Aide, koji su imali neuplaćen radni staž od 1997. godine, ističe Mićanović.

„Od 2015. godine do danas imamo rast zaposlenosti, bez obzira što smo skoro 650 radnika u 2015.godini kroz stečaj morali po sili zakona poslati na Zavod za zapošljavanje. Mi smo imali projekte, koji su u sklopu toga zapošljavali te iste ljude i vraćali u sistem rada, tako da nismo imali pad broja zaposlenih, već naprotiv imali smo povećanje. Sve smo radili sa ciljem da oživimo privredu i to smo uspjeli, jer na mjestima gdje se nalazio TTU,Aida, i dalje se vrši proizvodnja svega onog što se i proizvodilo i ranije, izjavio je Mićanović.

Između ostalih riješen je i dugogodišnji problem Tuzla kvarca,čije je dugove izmirio strateški partner Tehnograd Company, nakon čega je Tuzla kvarcu, nakon pet godina dodijeljena koncesija za eksploataciju kvarcnog pijeska.

Radnici Livnice čelika svoja prava su tražili višednevnim štrajkom glađu. Aktuelni načelnik Kalesije Sead Džafić, ujedno i vlasnik kompanije UNIS TOK, Kalesija kupio je tuzlansku Livnicu čelika, a novcem od kupovine bit će isplaćena sva dugovanja koja potražuju i država i radnici. Danas opustošena Livnica zahvaljujući stečaju i novom vlasniku trebala bi ponovo postati mjesto proizvodnje.