Stižu promjene vremena: 35 stepeni Celzijusa mijenjamo za kišu i oblake

Sunce koje smo dugo čekali, a zbog kojeg su se brojni i nervirali, grijat će, čini se još malo. Njegove zrake već početkom naredne sedmice prekrit će sivi i tmurni oblaci zbog kojih će se i raspoloženje ljudi značajno promijeniti. Iako je ljeto tek sada u punom jeku, na kratko će se, ipak prekinuti. Pokazuju to i ne baš optimistične prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda naše zemlje.

“Do kraja ovog mjeseca prognozira se period sa nešto većom količinom padavina i intenzivnijim lokalnim pljuskovima. Početkom septembra prognozira se stabilnije vrijeme ali i dalje uz slabe mjestimične padavine.” – kazao je Bakir Krajinović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH .

To što smo skrivajući se od sunca, povremeno bježali i od kratkotrajnih ljetnih pljuskova, kažu meteorolozi, bit će lijepo sjećanje kada nam se kišne padavine uskoro intenziviraju. Visoke temperature uz izraženiji osjet sparine zadržat će se samo još prvog dana vikenda čijim će se odmicanjem dana lijepo vrijeme početi mijenjati. Tako će sunčanih i izuzetno visokih 35 stepeni već u nedjelju biti u opadanju.

“Nešto svježiji period prognozira se od 26. augusta do 4. septembra. Prognozirane minimalne temperature očekuju se od 10 do 15 u Bosni, a na Sjeveroistoku od 13 do 18 stepeni, dok se u Hercegovini očekuje od 15 do 20.” – poentira Krajinović.

Zbog ovakvih promjena vremena, najveće tegobe osjetit će hronični bolesnici i meteoropate. I dok će se većina populacije relativno brzo prilagoditi uvertiri u nadolazeću jesen, reumatičari će kraj augusta dočekati s izraženijim bolovima i reakcijama u vidu nervoze i dekoncetracije.