Štižu zahlađenje, pljuskovi i grmljavina

U nedjelju u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje pretežno sunčano, uz umjeren porast naoblake tokom dana. Kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju poslijepodne i u večernjim satima u većem dijelu naše zemlje. Jutarnje temperature od 13 do 24, a dnevne od 21 do 33 °C.

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja. Jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 24 do 31 °C.

U utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalni pljusak je moguć na sjeveru Hercegovini tokom poslijepodneva. Jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 23 do 30 °C.