Stranka za BiH: “Građani MZ Požarnica ogorčeni ignorantskim odnosom gradskih vlasti”

Iz Stranke za BiH obratili su se javnosti sa saopćenjem. Saopćenje prenosimo u cjelosti:

Gradjani mjesne zajednice Požarnica,OGORČENI ZBOG IGNORANTSKOG ODNOSA TRENUTNE VLASTI GRADA TUZLA,a povodom ne dobivanja adekvatnog odgovora na inicijativu za donošenje Statuta Grada Tuzla a samim time i Statuta mjesnih zajednica u gradu Tuzla,te sve većim problemima u lokalnoj zajednici izazvanih ovakvom nezakonitom organizacijom mjesnih zajednica, sazivaju pres za medije u ovoj mjesnoj zajednici a kako bi informisali gradsku vlast kao i širu javnost o stanju u mjesnoj zajednici Požarnica i to:

Naime, poslije dužeg niza godina, tj.od 1998.godine kada je na ovome području započeo povratak gradjana srpske nacionalnosti, stanje u pogledu uslova za život je POSLJEDNJIH GODINA sve gore i gore i smatramo da će ubrzo postati nepodnošljivi.

Još uvijek neki putni pravci gdje su poplave iz 2014.godine izazvale klizišta nisu sanirani te se istim prolazi na vlastitu odgovornost ugrožavajući sigurnost pa čak i živote iako su odgovorni u administraciji grada Tuzla više puta bili upozoravani i pozivani da ista klizišta saniraju ali do dana današnjeg nisu to učinili.

Sve infrastrkturne projekte na ovome području su radili strani donatori,i u početku je to bilo zadovoljavajuće. Medjutim odlaskom stranih donatora,ovo područje je prepušteno samo sebi,a pošto se radi o kategoriji stanovništva u stanju socijalne potrebe,vlastitih sredstava nemamo ili vrlo malo,uslovi putne infra strukture su neprihvatljivi za čovjeka i za 21.vijek. Do pojedinih kuća teško je doći i na konju,a do nekih nikako.

Ovakav odnos aktuelne vlasti grada Tuzla prema ovome području je izazvao nezadovoljstvo gradjana tako da je jedan veliki broj gradjana ponovo napustio svoja ognjišta i otišao iz ove mjesne zajednice.

Takodje i izbor članova Savjeta M.Z.iritira gradjane a na što smo ukazivali više puta,kao i kroz Inicijativu za donošenje Statuta grada Tuzla.

Predstavnici ove M.Z. u Savjeut M.Z.ne čine ništa da bi poboljšali uslove života u ovoj M.Z.

Takodje napominjemo da su u ovoj mjesnoj zajednici život nastavili i raseljeni i izbjegli gradjani bošnjaci kao i jedan broj gradjana hrvatke nacionalnosti ali da je primjetan i njihov odlazak sa ove mjesne zajednice.

Na kraju moramo konstatovati da je ova mjesna zajednica od nekada perspektivne sredine za život danas obična crna rupa iz koje svi nastoje da odu, zahvaljujući nemaru aktuelne gradske vlasti i njihovih poslušnih članova Savjeta M.Z.Požarnica.