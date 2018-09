Stranka za BiH: Idemo pobijediti

Obodnica Donja, 25.09.2018.godine – Održan predizborni skup GO SBIH u MZ Obodnica Donja sa kog je poslana poruka “Idemo pobijediti”

U prepunoj sali MZ Obodnica održan je predizborni skup GO SBiH Tuzla na kojem su predstavljeni kandidati GO SBiH Tuzla za sve nivoe vlasti. Prije skupa obilježena je godišnjica smrti Ferhata Hrustića, podredsjednika GO SBiH Tuzla i položeno je cvijeće na mezaru preminulog. Na skupu se obratio predsjednik GO SBiH Tuzla Sead Hasić i nosilac liste za Zastupnički dom FBiH, predsjednik KV SBiH TK Besim Imamović, poslanik u Skupštini TK Asmir Hasić, prof.dr. Sead Selimović, nosilac liste za Zastupnički dom parlamenta BiH, Dragana Šarić, Merima Džafić, Zoran Jovanović kandidati za Skupštinu TK-a. Sa skupa je poslana jasna poruka da se mora promijeniti stanje u državi i popraviti politička situacija i status građana.

Misli na sutra- Glasaj za BiH.