Stručnjaci u Živinicama razgovarali o primjeni Zakona o stvarnim pravima

Pravi fakultet Univerziteta u Travniku, dislocirano odjeljenje u Živinicama, danas je bio domaćin naučne konferencije ”Primjena Zakona o stvarnim pravima u Bosni i Hercegovini”. Stručnjaci iz ove oblasti diskutovali su o primjeni Zakona, te eventualnim potrebama za njegove izmjene i dopune.

Pravni fakultet Univerziteta u Travniku svake godine organizuje naučne konferencije iz svojih oblasti. Ove godine, zbog pridržavanja epidemioloških mjera, broj učesnika je ograničen ali ističu da se ne mogu sve aktivnosti odvijati na daljinu. Na današnjoj konferenciji učesnici su razgovarali o pitanjima stvarnih prava građana Bosne i Hercegovine te prostoru za doradu Zakona koji reguliše ovu oblast kako bi neka od rješenja ponudili onima koji učestvuju u kreiranju našeg zakonodavstva.

”Mi ćemo rezultate naučnih istraživanja koje autori danas izlože objaviti u zborniku koji će biti štampan nakon konferencije. Cilj je da ukažemo na stvarne zakone, njihovu primjenu u BiH ništa imaginarno ništa kompleksno ništa u magli, nego zaista ono što je stvarno”, kaže akademik prof.dr. Džemal Najetović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku.

Zakon o stvarnim pravima je relativno novi zakon a važan je za svakog čovjeka. Naučne konferencije kao što je ova, daju prilike stručnjacima da razlože, razmotre te eventualno daju prijedloge za izmijene i dopune Zakona ukoliko se za to pokaže potreba, navodi prodekan za naučno-istraživački rad ove visokoškolske ustanove.

”Ovo je zaista pitanje nečega svakodnevnog, dakle konkretno neko hoda preko moje njive da li on ima pravo služnosti ili nema, šta znači ako imam hipoteku na kući, dakle to je ono što uređuje Zakon o stvarnim pravima. Nije to konferencija koja predstavlja neke pie in the sky koncepte, nego konkretne a ti problemi manje su vezani za korupciju, za neki javni sektor već veoma konketni privatni sektor”, doc.dr. Haris Hasić, prodekan za naučno-istraživački rad Pravnog fakulteta Univerziteta u Travnik.

Današnju konferenciju kao i ostala predavanja i aktivnosti na ovom fakultetu studenti mogu pogledati na web platformi fakulteta.