Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije i dalje u štrajku: Da li je na pragu dogovor?

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije ne odustaje od svojih zahtjeva. Plate nisu jedini problem koji ih muči, ono što im je najviše zasmetalo jeste nepriznavanje reprezentativnosti ovog Sindikata. Iako je dogovor na pragu, doktori medicine i stomatologije ostaju u štrajku do 14. juna do kada bi trebao biti usaglašen Kolektivni ugovor ali i biti riješen problem njihove reprezentativnosti.

Predstavnici Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije danas su nastavili pregovore za usaglašavanje Kolektivnog ugovora za djelatnost doktora medicine i stomatologije, sa predstavnicima Vlade TK. Dogovreno je da se do 14. juna riješe pravni problemi koji su sporni u predloženom kolektivnom ugovoru, ali i da se riješi prvi zahtjev ovog Sindikata a to je da im se vrati reprezentativnost.

„Prije svega mi smo insistirali na dvije stavri a to je prije svega reprezentativnost, što znači uvođenje za prvo da smo mi ti koji pregovaraju za doktore medicine i stomatologije. U tom pogledu naišli smo na razumjevanje i mislim da će biti riješen prvi i osnovni naš zahtjev, dakle reprezentativnost.“ – kazao je Admir Suljić, predsjednik Štrajkačkog odbora Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK.

Pored reprezentativnosti Strukvni sindikat doktora medicine i stomatologije tražio je i potpisivanje posebnog Kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije na TK. Predstavnici ovog sindikata prihvatili su ranije utvrđen sporazum koji je Vlada TK potpisala sa predsjednikom Federalnog Saveza Rifat Rijad Zajid, što znači da će koeficijenti plata doktora medicine i stomatologije sa prvim junom biti povećani za 0,6.

„Ono što je bitno kada su u pitanju finasije jeste da je sve uslove potpisanog Kolektivnog ugovora koji smo prije desetak dana potpisali sa Nezavisnim strukovnim sindikatom, kada je u pitanju kojeficijent ispregovarno sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije. Ti uslovi ostaju nepromjenjeni, svi uposlenici u zdravstvu uključujući i doktore medicine i stomatologije će to povećanje osjetiti na svojim platama u junu mjesecu.“ – kazao je Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva TK.

Petnaestog februara 2019. godine Vlada TK nastavlja pregovore sa predstavnicima Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije o dodatnim povećanjima do najviše 0.6 koeficijenta sve u skladu sa finasijskim stanjem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Iako je dogovor na pragu doktori medicine i stomatologije nastavljaju sa štrajkom do četvrtka, ukoliko se u četvrtak potpiše kolektivni ugovor, i ukoliko ovaj Sindikat dobije traženu reprezentativnost štrajk će biti okončan, no ukoliko pak do dogovora ne dođe doktori medicine i stomatologije 18. juna kolektivno će dati otkaze kako su to predhodno i najavili.