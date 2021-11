Studenti jednog programa na PMF-u u Tuzli neće plaćati školarinu

Vlada TK je danas dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora JU Univerziteta u Tuzli o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini.

Naime, kako se za studijske programe koji su proizvod projekata koje finansira Europska komisija ne može naplaćivati školarina tokom trajanja projekta, ovom dopunom predviđeno je da studenti upisani na studijski program „Ekomonitoring i bioindikacija voda“ Prirodno-matematičkog fakulteta, a koji je proizašao iz Erasmus + Project No ECOBIAS_609967-EPP-1- 2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Development of master curricula in ecological monitoring and oquatic bioassessement for Westwrn Balkans HEIs, za vrijeme trajanja Projekta neće plaćati školarinu.