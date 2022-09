Studentski centar Univerziteta u Tuzli spreman za nove i stare studente

Trećeg oktobra počinje nova akademska 2022/23 godina. Za novu akademsku godinu uređen je u Studentski centar Univerziteta u Tuzli koji će dočekati nove, ali i one stare studente. Studentske dane u studenstkom centru već nekoliko godina provodi i Lejla Krpić iz Zavidovića, studentica treće godine Medicinskog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli.

„Sve vrijeme sam bila u paviljonu tri i mogu reći da sam prezadovoljna, uslovi su super, nisam ni očekivala da će ovako biti i bolje je nego što sam očekivala. Društvo je predivno i kolege su se potrudli da nam uslovi budu ekstra. Jedino što imam zamjerku jeste to što nemamo vešeraj, ali ni to nije strašno jer su uslovi ekstra.“ rekla je Lejla Krpić, studentica Univerziteta u Tuzli

A godinama ranije uslovi su bili loši. Oronula i dotrajala fasada, stara stolarija i krov koji prokišnjava bili su ono što je odbijalo studente od života u domu. Svjesni toga bili su i upravi Studentskog centra koja je radila na poboljšanju uslova za sve studente koji se odluče na ovaj vid studentskog smještaja.

„Sva tri paviljona su utopljena. Stolarija i krovovi su zamjenjeni, elektroinstalacija zamjenjena. Mokri čvorovi su zamjenjeni. Nabavili smo madrace tako da studenti će svi imati nove madrace za spavanje“ istakao je Jusuf Džihanović, direktor Studentskog centra Univerziteta u Tuzli

No, uprkos boljim uslovima, studenata je sve manje. Manje upisanih studenata na Univerzitetu u Tuzlu odražava se i na popunjenost paviljona. Kako bi omogućili većem broju studenata korištenje usluga Studentskog centra, promjenjeni su i kriteriji za prijem studenata. Do sada je bilo potrebno da student bude udaljen 30 km do Studentskog centra, a sada je to 15 KM, pa su tako i studenti sa područja Živinica, Kalesija, Lukavca i drugih okolnih područja dobili mogućnosti korištenja Studentskog centra.

„Studentski centar ima kapacitet od 500 ležećih mjesta, od toga 180 u paviljonu tri, 120 u paviljnu dva, 200 kreveta u paviljonu jedan. Nažalost, evo kontatna je padbojra studenat i broj primlenih je OKO 80 do 85 posto kapaciteta“ dodao je Jusuf Džihanović, direktor Studentskog centra Univerziteta u Tuzli.

A zbog poskupljenja na svjetskom nivou postavlja se pitanje da li će se i usluge Studentskog centra promjeniti. Kako ističu, studenti će kao i do sada mjesečni smještaj olaćati 91 KM.

“Trenutna cijena je 280 KM, studenti plaćaju 91 KM, a kantoni plaća 189 KM. Ako bi došlo do povećanja, mi bi nastojali da studenti koji plaćaju i dalje plaćaju 91 KM , a povećanje ćemo prebaciti na kantone odakle dijete dolazi.” naglasio je Jusuf Džihanović, direktor Studentskog centra Univerziteta u Tuzli

U petak će biti objavljene konačne liste studenata koji će moći koristiti usluge Studentskog centra, a u svoje sobe studenti će se moći useliti dva dana prije početka akademske godine. Treći put će se u svoju sobu useliti i Lejla Krpić, svjesna da će joj ovaj period biti najljepši period u životu.

„Iskrene preporuke, i ovo je meni najljepši periodu u mom životu, slušala sam priče kolega i oni su govrili kada su poredili život u stanu i domu uvijek su rekli da je njihov najbolji period života bio u studentskom domu tako da od mene sve preporuke“ završava Lejla Krpić, studentica Univerziteta u Tuzli