Sulejman Brkić tražio izmjenu tenderske procedure za nabavku vozila

Na suđenju bivšem ministru unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (TK) za krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja, svjedok tuzlanskog Kantonalnog tužilaštva rekao je da mu je optuženi Sulejman Brkić tražio da izmijeni tenderske procedure za nabavku vozila, što on nije prihvatio.

Dževad Korman, kojeg je Brkić smijenio s mjesta direktora Uprave policije TK-a, a čija je smjena, prema pravosnažnoj presudi Općinskog suda u Tuzli, nezakonita, kazao je da je optuženi, čim je stupio na dužnost ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, od njega tražio smjene i interne premještaje unutar ove institucije, što je svjedok odbio, pa su pozvani na razgovor kod premijera TK Denijala Tulumovića.

“Odmah na početku optuženi Brkić je od mene tražio da izmijenim tenderske procedure za nabavku vozila, što ja nisam prihvatio. Nakon toga otišli smo kod premijera Tuzlanskog kantona na razgovor, i tu je od mene konkretno traženo da napravim rotacije, odnosno smjene Elvisa Musića i Nevresa Šiljegovića”, posvjedočio je Korman u Općinskom sudu u Tuzli.

On je dodao da je on Nevresa Šiljegovića postavio na mjesto načelnika Sektora uniformirane policije, jer je smatrao da je u svom dotadašnjem radu u Sektoru saobraćaja obavljao dobar posao. Također, ispričao je da je Brkić od njega tražio smjenu Elvisa Musića.

“Nisam o zahtjevima tadašnjeg ministra Brkića odmah htio govoriti Šiljegoviću i Musiću. Samo sam obavijestio Nermina Alispahića i Denisa Fejzića, šefa Ureda direktora Uprave policije. Ja sam odbio zahtjeve optuženog Brkića za smjenama, jer sam znao da isključivo Uprava policije ima samostalnost u donošenju takvih odluka i to onda kada za tim postoji potreba”, rekao je Korman.

Prema njegovim riječima, Brkić je od njega tražio da unaprijedi Emira Redžića, odnosno imenuje ga za načelnika Sektora obavještajno-sigurnosne službe, iako Redžić uslove za tu poziciju nije ispunjavao.

Redžić je, kako je pojasnio, vrlo brzo nakon svjedokove smjene dobio čin samostalnog inspektora i imenovan je za načelnika obavještajno-sigurnosnog sektora pod vodstvom Safeta Ibrahimovića, tada novoimenovanog direktora Uprave policije.

Svjedok je naglasio da, nakon što su od njega zatražene brojne smjene, na koje on nije pristajao, Šiljegović se prilagodio zahtjevima Brkića i kazao mu da će Korman biti premješten izvan zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (MUP TK).

Na pitanje Dalibora Bingasa, tužitelja Tužiteljstva Tuzlanskog kantona, kako je ocijenjen njegov rad kao direktora Uprave policije, Korman je odgovorio da je odmah negativno ocijenjen kada je Brkić došao za ministra.

Općinski sud Tuzla nedavno je donio pravomoćnu presudu prema kojoj se Korman vraća na mjesto direktora Uprave policije MUP-a TK-a.

Optužnica tereti Brkića da je od augusta 2019. do februara 2020. godine, postupajući kao ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, posredovao kod službenih osoba da izvrše službenu radnju koju ne bi smjele vršiti, te je u više navrata od Dževada Kormana, direktora Uprave policije MUP-a TK-a, zahtijevao da izvrši interne premještaje većeg broja policijskih službenika.

Svjedok Nermin Alispahić, koji je obnašao dužnost načelnika Sektora kriminalističke policije, ispričao je kako je tekla i njegova smjena, te kako je Šiljegović odmah preuzeo Kormanovu poziciju kao vršitelj dužnosti te radio prema uputama iz Ministarstva.

“Ja sam u nekoliko navrata razgovarao s tadašnjim direktorom Uprave policije Safetom Ibrahimovićem i on mi je stalno ponavljao da se ne brinem za svoju poziciju. Onda me samo jedno poslijepodne pozvao i rekao mi da će me postaviti za načelnika PU-a Tuzla. Tada sam mu rekao da to ne bi trebao raditi, a on je rekao da nije do njega”, kazao je Alispahić.

Na samom kraju suđenja, na upit Odbrane, Alispahić je rekao da jeste trpio određene pritiske, ali da se to tiče istražnih radnji te da o imenima ne želi javno govoriti.

Datum nastavka suđenja bit će poznat naknadno.

(RTV Slon/ BIRN)