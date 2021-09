Sunčano vrijeme u naredna četiri dana

Sunčano vrijeme uz malu oblačnost obilježit će početak naredne sedmice u Bosni i Hercegovini.

U ponedjeljak će biti sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Poslije podne u Hercegovini vjetar u skretanju na jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 33 °C.

U utorak se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 33 °C.

U srijedu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U kasnim večernjim satima na zapadu Bosne je moguća kiša. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 33 °C.

U četvrtak se prognozira pretežno oblačno vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. U večernjim satima padavine u Krajini. Jutarnja temperatura od 14 do 21, na jugu do 23, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometerološkog zavoda.