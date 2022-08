Suša naštetila poljoprivrednicima, odrazit će se i na stočni fond

Inflacija i suša ozbiljno je naštetila poljoprivrednicima. Njihov prinos ove godine 80% je manji od očekivanog. Ogromne posljedice suše odraziti će se i na stočni fond, a dugogodišnji nemar vlasti na cijelu poljoprivredu. Stižu upozorenja iz svih dijelova BiH – domaće hrane neće biti, a onu koja bude dostupna, skupo ćemo plaćati.

Najskuplja sjetva u regionu. A najmanji poticaji. Bh. poljoprivrednike hvata panika. Ne znaju kako prehraniti stoku. Pojedinima suša je uništila skoro sav kukuruz.

“Ugušili su našu proizvodnju i on sad što dovozi, jer na 20% naše proizvdnje ili 30% znači tovova što mi proizvedemo teladi, junadi bikova, to će se ovdje pojesti za mjesec dana. Znači ostalih 11 mjeseci diktira uvoz i oni dižu te cijene što nije normalno”, rekao je Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH.



“Na 100kg pšenice ide 25 kg i bude dvjesto hljebova, 200 hljebova kad se umijesi je 400KM a cijena 100kg pščenice je 64 marke to nije normlano i nigdje u svijetu to nema. Događa se da su im silosi poluprazni ili puni uvozne pšenice i oni jednostavno neće našu pšenicu i čekaju tog seljaka da on makar namiri mak na konac da mora, jer se većina seljaka zadužila u bankama, da mora prodati je za koliko oni hoće a ne kolika je stvarna cijena”, kazao je Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivednika Semberije.



Zbog ovakve politike većina poljoprivrednika biće primorana odustati od proizvodnje. Ili se njome više neće niko imati baviti, posebno u Semberiji, gdje je nekada bilo 12 i poo hiljada ljudi, sada tek dvije, sa samo 7 prijavljenih do 45 godina.

I dok poljoprivreda, a čini se ni građani, nadležnim nisu prioritet, cijene bi na jesen mogle dostići novi maksimum. Svi prehrambeni proizvodi morati će se nabaviti iz uvoza, jer će se prestati proizvoditi, obradiva zemlja će nestati, ili je neće imati ko obrađivati.

RTV Slon/Akta.ba