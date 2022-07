Sutra će u BiH preovladavati oblačno vrijeme sa slabom kišom

Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima.

Poslije podne postupan prestanak padavina i djelimično razvedravanje. U Hercegovini uglavnom pretežno sunčano. Vjetar umjeren na momente i pojačan sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 23, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 22 stepena.