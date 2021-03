Sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme

U većem dijelu BiH sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Na jugu Hercegovine sunčanije. U nižim područjima centralne, istočne i sjeverne Bosni očekuje se susnježica ili kiša, a u višim snijeg.

Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 10 do 14 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa snijegom ili susnježicom. Poslije podne i tokom noći u nižim dijelovima grada je moguća kiša. Jutarnja temperatura oko -1, dnevna oko 4 stepena.

Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Prije podne ponegdje u Bosni je zabilježen slab snijeg.