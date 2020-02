Sutra nas očekuje sunčan dan – iskoristite ga za boravak na otvorenom!

Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle ili niske naoblake. Poslije podne naoblačenje u Hercegovini i na zapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 13 °C.

Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Uz duže sunčane intervale i porast temperatura zraka, tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene.