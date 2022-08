U većem dijelu zemlje sutra će biti pretežno oblačno, umjerena naoblaka na jugu zemlje. Širom zemlje povremeno se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, većinom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 29, na jugu zemlje do 34 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.