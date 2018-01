Sutra oblačno sa slabom kišom ili rosuljom

U Hercegovini, zapadnoj i jugozapadnoj Bosni sutra se čekuje pretežno oblačno vrijeme, ponegdje i povremeno sa slabom kišom ili rosuljom. U ostatku BiH, uglavnom, sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni. Na jugozapadu Bosne povremeno i jaki udari juga. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu i sjeverozapadu od 9 do 13, a dnevne od 10 do 16, lokalno do 18.

Danas je u istočnim, sjeveroistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne bilo pretežno sunčano vrijeme. U ostatku BiH pretežno oblačno. Ponegdje u Hercegovini je zabilježena slaba rosulja.

