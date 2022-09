Sutra će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Poslijepodne slabi lokalni pljuskovi su mogući ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. U Heregovini sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a najviša dnevna od 13 do 19, na jugu do 22 stupnja.

.