U naredna dva dana planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 14.08.2022. godine (nedjelja) na području Grada Živinica u naseljima: Barišići, Sjever i Maline Polje u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

Također, dana 15.08.2022. (ponedjeljak) zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Grada Srebrenika i to u naseljima: Špionica oko Badelke u vremenu od 08:30 do 10:00 sati; Špionica Donja u vremenu od 10:00 do 11:30 sati; Radići u vremenu od 12:00 do 13:30 sati; Zubovo Brdo u vremenu od 14:00 do 15:30 sati;

Do prekida u snabdijevanju električnom energijom doći će i na području Općine Kladanj u naseljima: Ravni Stanovi, Starić, Trnovače Kladanjske, Prijevor, Ravne i Turalići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.