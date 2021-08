Sutra počinje isplata jednokratne pomoći za penzionere

Penzioneri u Federaciji BiH sutra će uz julsku penziju dobiti i jednokratnu pomoć odlukom Vlade FBiH od 100 i 120 KM. Penzioneri koji primaju penzije u visini do zagarantovae dobit će po 120 maraka, dok će penzionerima iznad iznosa zagarantovane do najviše penzije biti isplaćeno po 100 KM. Za isplatu jednokratne pomoći osigurano je 45 miliona KM i to zahvaljući pozitivnom poslovanju federalnog Zavoda PIO/MIO, koji je ove godine zabilježio suficit od 90 miliona KM.

„Njima će to značiti dosta, a svaka marka znači. To je otprilike u iznosu prošlogodišnjeg povećanja penzija u iznosu od 2,8 posto, međutim mi se borimo za povećanje penzija za povećanje osnovice i za povećanje procenta isplate penzija u odnosu na prosječnu isplaćenu platu u Federaciji“,ističe Haso Halilović, predsjednik UO Udruženja penzionera TK.

Iako, obradovani isplatom jednokratne pomoći, penzioneri upozoravaju da i tih 100 i 120 KM nije dovoljno, jer odavno žive na rubu siromaštva.

Bolje bi moglo biti ukoliko se nastavi sa redovnim godišnjim povećanjem penzija. Međutim u ovoj godini do toga nije došlo, a kako stvari stoje neće ni u idućoj godini. Na osnovu člana 80 Zakona o penzijsko invaldskom osiguranju do vanrdenog povećanja penzija dolazi ukoliko se dvije godine uzastopno zabilježi rast BDP od 3 posto i sfuficit Budžeta. Nažalost u ovoj godini to nije zabilježeno. Savez Udruženja penzionera je već od federalne Vlade zatražio izmjene i dopune Zakona, kako bi povećanje penzija bilo bezuslovno.

„Ima raspoloženje i u Vladi da se izmijene ova dva člana sada moramo vršiti pritisak i na Parlament i na opoziciju i poziciju kako bi se u septembru mjesecu … Avgust je godišnji odmor u Parlamentu krenulo sa pripremom amandmana i da po hitnom postupku budu donesene izmjene i dopune ovog zakona da bi se do kraja godine mogla obezbijediti sredstva za vanredno povećanje penzija“, navodi Halilović.



Prema podacima Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Federaciji je trenutno nešto više od 425.000 penzionera. Najniža penzija iznosi 382 KM, zagarantovana je 478 KM, a najviša penzija iznosi 2.174 KM. Minimalnu penziju prima skoro 175.000 penzionera, zagaranovanu oko 20.000, a maksimalnu 486 penzionera. Više od 30.000 osoba prima penziju između 100 i 382 KM, a treba istaći da više od 26.000 osoba prima do 50 KM penzije.