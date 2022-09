Sutra se u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, ponegdje praćenih grmljavinom.

Tokom poslijepodneva se očekuje djelimično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 stepeni.