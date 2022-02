Sutra u BiH pretežno oblačno sa kišom

U Bosni i Hercegovini danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 13 sati: Bjelašnica -1, Livno 12, Bihać, Sokolac 14, Banja Luka, Doboj, Prijedor 15, Bijeljina, Bugojno, Gradačac, Grude, Sanski Most, Sarajevo, Srebrenica 16, Neum, Trebinje, Zvornik 17, Mostar, Tuzla 18 i Zenica 20 stepeni.

Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Poslijepodne prestanak padavina i razvedravanje u Posavini i Krajini, a u ostatku zemlje do kraja dana ili tokom noći. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 11, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni., saopćeno je izFederalnog hidrometeorološkog zavoda.