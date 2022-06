Sutra u Bosni i Hercegovini će biti sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslijepodne, lokalni pljuskovi su mogući na sjeverozapadu, sjeveroistoku i u centralnim područjima Bosne. Vjetar u Bosni slab do umjeren istočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, a najviša dnevna temperatura od 34 do 39 stepeni.