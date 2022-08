U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 °C.