Sutra u BiH umjereno t pretežno oblačno vrijeme

Sutra se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u istočnim, jugoistočnim područjima Bosne i u većem dijelu Hercegovine.

U večernjim satima kiša i pljuskovi, lokalno intenzivniji, očekuju se većem dijelu naše zemlje. Vjetar slab uglavnon sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje prema kraju dana i u večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 25 °C.