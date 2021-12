Sutra u Bosni nove padavine, u nizinama kiša, u višim područjima snijeg

U Bosni je danas preovladvalo pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. U centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne je zabilježena kiša.

Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U Hercegovini sunčano uz postepeno naoblačenje krajem dana. Poslijepodne ili tokom noći u Bosni u nizinama je moguća slaba kiša, a u višim područjima susnježica i snijeg.

Vjetar u Bosni umjeren zapadnog smjera, a u Hercegovini bura. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 6, a dnevna od 1 do 7, na jugu do 10 stupnjeva.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna oko 2 stupnja, saopćeno je iz Federalnog hidrometerološkog zavoda BiH.