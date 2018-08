Sutra u Bosni pretežno sunčano, poslijepodne lokalni pljuskovi sa grmljavinom

Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama centralne i istočne Bosne sa maglom i sumaglicom. Tokom poslijepodneva su mogući rijetki lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar u Bosni slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 20 do 24, a dnevne od 28 do 34, na jugu do 36 °C.