Sutra u našoj zemlji snijeg

U većem dijelu Bosne danas će biti dugotrajna magla i niska naoblaka, a u Hercegovini, na jugozapadu Bosne i na planinama postepeno naoblačenje.

Padavine se očekuju u večernjim satima i tokom noći na nedjelju. Na jugu kiša. U većem dijelu zemlje susnježica ili snijeg, s tim što u nizinama može padati i kiša. Padavine nisu obilne. Vjetar slab, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini vjetar južnog i jugoistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i 0°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 4°C, na jugu zemlje od 8 do 12°C.

U nedjelju se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje susnježica ili snijeg, u nizinama može padati i kiša. U večernjim satima na jugu će doći do razvedravanja. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Temperatura zraka većinom između -2 i 3°C, na jugu zemlje od 5 do 9°C.