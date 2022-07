Sutra u ponoć ističe rok za podnošenje prijava birača za glasanje izvan BiH

U skladu sa Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Opće izbore 2022. godine koji će se održati u nedjelju, 02. oktobra 2022. godine rok za podnošenje prijava za glasanje izvan BiH ističe 19. jula 2022. godine.

Prijave birača za glasanje izvan BiH Centralna izborna komisija BiH prima neprekidno od početka primjene aplikacije i do sada je nalog elektronski otvorilo 77.773 osoba, od čega je kod 12.372 naloga unos podataka u toku i svi oni imaju rok do 19.07.2022. godine da završe unos traženih podataka i dokumenata, jer u suprotnom oni nisu završili postupak prijave i takve prijave neće biti razmatrane.

Obrađeno je 52.429 prijava, od čega 46.394 prijave ispunjavaju propisane uvjete dok za sada ne ispunjava uvjete 6.035 prijava, a na obradu čeka 13.972 prijave.

Osobe čija prijava ne ispunjava uvjete Centralna izborna komisija BiH je već dva puta obavijestila putem maila da otklone nedostatke i to trebaju uraditi do 19.07.2022. godine do ponoći.

Osobama čije prijave će tek biti obrađene i koje budu imale nedostataka Centralna izborna komisija BiH će slati obavijesti da u ostavljenom roku (koji može biti i iza 19. jula) otklone nedostatke.

Prijave za glasanje izvan BiH se dostavljaju samo elektronski putem portala e-Izbori dostupnom na web stranici Centralne izborne komisije BiH ili putem telefaksa na slјedeće brojeve: +387 33/251-333 i +387/33 251-334.

Sve informacije u vezi s glasanjem izvan BiH dostupne su na službenoj internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba ili putem Info-linije +387 33/251-331 i +387/33 251-332 ili elektronskim putem na e-mail: [email protected] . Korisnici portala e-Izbori se za tehničku podršku pristupa portalu mogu obratiti na e-mail adresu [email protected] .