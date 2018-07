Sutra u ponoć ističe rok za podnošenje prijava za glasanje izvan BiH

Sutra u ponoć ističe rok za podnošenje prijava za registraciju birača koji žele glasati izvan Bosne i Hercegovine putem pošte ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u svijetu.

– Do petka, 20. jula, do 16.00 sati stiglo je 52.740 prijava birača koji žele glasati izvan BiH. Do tog trenutka obrađene su 29.272 prijave. Od toga, 26.815 zadovoljavaju uslove za registraciju, a 2.457 prijava je imalo određene nedostatke i nisu se stekli uslovi da budu registrirani za glasanje izvan BiH – kazala je Feni glasnogovornica CIK-a BiH Maksida Pirić.

Dodala je da se nedostaci uglavnom ogledaju u tome da nije dostavljen validan dokaz o identitetu, da prijavni obrazac nije potpisan ili da nedostaje neki od dokumenata koji trebaju biti priloženi uz obrazac PRP-1.

– Tamo gdje smo imali kontakt mail ili broj telefona, obavještavali smo podnosioce o nedostacima u prijavi, tako da imaju vremena dopuniti svoj zahtjev – navela je Pirić.

Ona je podsjetila da u utorak, 24. jula, ističe rok za promjenu biračke opcije za raseljene osobe unutar BiH kao i za birače sa prebivalištem u Brčko distriktu BiH za određivanje biračke opcije u vezi sa odabirom entitetskog državljanstva.

Također kazala je da sutra u 16.00 sati ističe rok koji je ostavljen političkim subjektima da otklone nedostatke na kandidatskim listama.

Izvor: RTV Slon/Fena