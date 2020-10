Sutra u većem dijelu BiH oblačno, krajem dana kiša

U Bosni i Hercegovini dio prijepodneva bilo je pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku dana pretežno sunčano.

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 8, Ivan-sedlo 16, Sokolac 17, Srebrenica 18, Bugojno 19, Gradačac, Livno, Neum i Sarajevo 20, Prijedor, Sanski Most i Široki Brijeg 21, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Mostar, Trebinje i Tuzla 22 te Doboj i Grude 23 stepena.

Sutra se u Hercegovini, istočnim i dijelovima centralne Bosne dio prijepodneva očekuje sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje. U ostatku naše zemlje pretežno oblačno. Poslijepodne i u večernjim satima kiša u Posavini, Krajini, centralnim i zapadnim područjima Bosne, kao i u većem dijelu Hercegovine. Vjetar u Hercegovini i na zapadu Bosne slab do umjeren jugoistočni, a u ostatku Bosne slab, veći dio dana, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 stepena.